Московские музеи приглашают на выставки в честь юбилея Победы

Столичные музеи откроют в апреле более 50 экспозиций, приуроченных к 80-летию Победы.

"Все выставки посвятят мужеству и стойкости защитников страны – военных, работников тыла, инженеров, медиков, ученых. Москвичи и туристы увидят картины, скульптуры, фронтовые письма и открытки, архивные фотографии и другие материалы", - рассказала заммэра Наталья Сергунина, которую цитирует информагентство "Москва".

Так, экспозиция в галерее "Богородское", отражающая разные стороны жизни в 1940-е годы, уже открыта. Как и выставка Дарвиновского музея, знакомящая с историями ученых-фронтовиков.

С 17 и 18 апреля Государственный музей обороны Москвы приглашает соответственно на выставку живописи и проект, посвященный городам-героям. А в Музее Николая Островского с 22 апреля экскурсоводы расскажут о деятельности названного в честь писателя партизанского отряда.

С 25 апреля в парке "Зарядье" будут показывать такие интересные экспонаты, как оружие Героя Советского Союза Михаила Егорова и оплавленные кирпичи Брестской крепости. В конце апреля – начале мая крупный исторический проект запустят на бульварах и улицах Москвы.



Дополнительные подробности можно узнать на официальном сайте мэра и правительства столицы.