США заблокировали заявление G7 с осуждением удара ВС России по Сумам

Попытка G7 принять заявление с осуждением удара ВС России по украинским военным в Сумах провалилась. Документ отказались подписывать Соединенные Штаты. Канада, исполняющая сейчас в "Большой семерке" функции председателя, пояснила, что без США принять заявление невозможно.

Администрация президента США Дональда Трампа заявила союзникам по Группе семи, что не будет подписывать заявление. В Вашингтоне подчеркнули, что работают над сохранением пространства для переговоров с Москвой, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

ВС России 13 апреля нанесли удар двумя ракетами "Искандер" по зданию в центре города Сумы. В конгресс-центре проходила церемония награждения украинских боевиков, участвовавших в боевых действиях в Курской области. Также, по некоторым данным, там встречались представители командования ВСУ с представителями западных кураторов.