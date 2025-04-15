В столице уже месяц действует пилотный проект по внедрению новых правил продажи билетов на культурные площадки города. Руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин рассказал, как это восприняли зрители.

По его словам, с первого дня введения новых правил тщательно отлеживалось поведение публики. "Есть ли очереди, конфликтные ситуации, заполнены ли залы, как идут продажи на предстоящие даты. Главный результат, который мы зафиксировали, – никакого коллапса не произошло", — сообщил Фурсин.

Руководитель департамента культуры Москвы отметил, что залы не опустели, интерес зрителей остался на прежнем уровне. Новые правила продажи билетов не повлияли на выручку театров, зато помогают бороться с перекупщиками.

"Весь негатив, который появляется в отношении пилотного проекта, исходит не от зрителей и не от участников проекта, а от сторонних наблюдателей. Это важно понимать", — рассказал в беседе с РИА Новости Фурсин.