Собянин рассказал, как социальные координаторы помогают пациентам больниц

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за три с половиной года социальные координаторы и психологи помогли 150 тысячам горожан.

"Сейчас во всех стационарах города работают социальные координаторы. Всего с момента запуска проекта они решили 350 тыс. немедицинских вопросов. Почти треть касается психологической поддержки. Специалисты помогают справиться с тревогами, настроиться на лечение, вернуть силы и мотивацию. Социальные координаторы делают важнейшую работу: окружают пациентов заботой, помогают сохранить эмоциональное равновесие и уверенность, которые так нужны на пути к выздоровлению", - написал глава города.

Как уточнил мэр, сервис сопровождения пациентов 65+ при выписке из стационара действует с ноября прошлого года. Координаторы помогают пожилым людям связаться с близкими, собрать вещи, вызвать такси.

Кроме того, работает служба онкопсихологов. Занятия организуют как для самих пациентов, так и для их близких. А для москвичей, самостоятельно заботящихся о своих близких, действует бесплатный проект "Школа родственного ухода".