Инфраструктура для жизни: главное из заседания президиума Госсовета с участием Путина

Национальный проект "Инфраструктура для жизни" реализуется уже три с половиной месяца. И за этим процессом президент внимательно следит, учитывая масштабные задачи, которые в ближайшие 11 лет предстоит решить.

Путин: Речь идет о дальнейшем развитии и обустройстве огромного пространства нашей страны. О создании комфортной, безопасной удобной среды во всех регионах и муниципалитетах. Решение жилищных проблем и создание рабочих мест.

Строительству жилья в ходе этого совещания президиума Госсовета уделяют самое пристальное внимание. Эта отрасль - является одним из двигателей экономики. Но из-за высокой ключевой ставки темпы возведения новых домов заметно снизились. Есть проблемы и с семейной ипотекой. Во многих регионах она покрывает только часть стоимости квартиры. За остальное люди вынуждены платить по рыночной процентной ставке.

Рустам Минниханов, председатель комиссии Госсовета "Инфраструктура для жизни": Поэтому предлагаем дифференцировать лимит по субъектам страны исходя из средней стоимости квадратного метра, утверждаемого Минстроем, и количества членов семей. Данное предложение внесли 38 регионов. Во-вторых, просим распространить условия семейной ипотеки на семьи с детьми хотя бы до 14 лет. А также на семьи участников СВО.

Это позволит дать дополнительный стимул семейной ипотеке, которая по решению президента продлена до 2030 года. Однако лишь этими мерами, говорит Путин, нужных результатов не достичь.

Путин: Далеко не все граждане, семьи, которые имеют право на льготные кредиты, решаются их взять. Банки такие кредиты облагают дополнительными комиссия от 5 до 10 процентов. И здесь необходимо навести порядок. Тем более, что государство выделяет банкам финансовые ресурсы на выдачу таких кредитов. Очевидно, что правительству совместно с Банком России необходимо принимать адекватные ситуации меры.

Президент ставит задачу развивать и программу строительства индивидуального жилья. А также социальную инфраструктуру. Этот процесс активно идет и в новых регионах. За последние несколько лет там отремонтировано свыше 22 тысяч объектов, включая Дома культуры и спортивные комплексы, один из которых после капитального ремонта совсем недавно открылся и в Докучаевске.

Денис Пушилин, глава ДНР: Город долгое время находился под обстрелами. Очень много было разрушений. И вот сейчас мы видим, как город преображается. И, конечно, восстановленный спортивный комплекс абсолютно точно будет являться точкой притяжения для жителей.

На связи с президентом и другие регионы России. А также малые города и поселки, в том числе построенные с нуля, как, например, Доброград. Туда переезжают не только россияне, но и граждане других государств, решившие жить в России. Семья Кристины Габдулиной как раз из их числа.

Кристина Габдулина: В первую очередь - это больше психологическая адаптация, потому что нет поддержки. при переезде ты сталкиваешься с рядом вопросов. Многие же не знают, например, русского языка. Для многих оформление документов и социализация в обществе сложна, несмотря на то, что, переезжая, они вдохновляются историей и культурой. И тем, как их принимают здесь.

Кристина с семьей переехала из Прибалтики, в том числе чтобы иметь возможность разговаривать на родном русском. Максим Житников, как он говорит, бежал с женой и с детьми из Германии, спасаясь от тех ценностей, которые сейчас активно насаждают власти ЕС.

Поупражнявшись в немецком, президент переходит к другим темам. В их числе и работа управляющих компаний, которую нужно продолжать совершенствовать.

Путин: Важно также выработать четкие стандарты для капитального ремонта многоквартирных домов. Их в нашей стране более 950 тысяч. И жильцам должно быть понятно, как формируется плата за это. Как и куда расходуются эти средства, включая сборы на капремонт. За это отвечает управляющая компания. Уже много сделано для повышения качества и прозрачности их работы. Ужесточаются лицензионные требования. Но надо и дальше уделять внимание этим вопросам. Ведь такие компании несут прямую ответственность перед гражданами.

Еще одно важнейшее направление - расселение аварийного жилья.

Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства: В прошлом году завершили федеральный проект расселения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". За время реализации проекта расселено 830 тысяч человек из 14 миллионов квадратных метров. Мероприятия будут продолжены в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

В рамках этого нацпроекта предстоит усовершенствовать и всю градостроительную политику. Порядок необходимо наводить и в нормативной базе дорожного строительства.

Сергей Собянин, мэр Москвы: Возьмем Тверскую. Если мы применяем стандарты обычных магистральных дорог, мы должны там сделать вместо тротуаров обочину. Все дома закрыть шумозащитными экранами. Посреди улицы поставить бетонные надолбы, чтобы там не было пересечений. И так далее. Ну, это невозможно.

Для развития инфраструктуры, по словам Сергея Собянина, необходим современный подход. К примеру, чтобы сейчас внести изменения в генплан Москвы, необходимо проводить чуть ли не референдум. А такие изменения требуются постоянно. Оттого мэр столицы предлагает сделать этот процесс более гибким и ввести, помимо генплана, мастер-план, который бы представлялся на утверждение местных парламентов.

Собянин: Можно было бы так сделать: каждый глава муниципалитета или региона ежегодно отчитывается в Думе, в своем региональном парламенте. И в рамках своего отчета он бы представлял в составе отчета и мастер-план, рассказывая о том, как регион будет развиваться. Какие идеи возникли в течение года. Как его дальше нужно продвигать. И это был бы действительно политический документ, который бы абсорбировал в себя все планы социально-экономического развития и был понятен и доступен для населения. Тогда бы мы все недостатки генплана превратили в позитивные, а мастер-план дал бы выход для такого хорошего, современного планирования наших населенных пукнтов.

Путин: Если что-то устарело, как вы считаете, то, конечно, надо подумать над тем, как сделать эту работу более гибкой, более эффективной. Но порядок должен быть. Иначе мы сейчас настроим здесь. Я вот в некоторых городах с людьми встречаюсь. Людям многие вещи не нравятся. В Сочи, например. Построили "свечек" таких. Местным жителям не очень нравиться. Поэтому здесь нужно повнимательнее. И, конечно, нужно делать более гибкими все эти вопросы, связанные с принятием решений, чтобы не тормозить ничего. Но повторяю, порядок должен быть.

Того же президент требует и от других исполнителей национального проекта "Инфраструктура для жизни", который обязан по итогу сделать проживание в нашей стране более удобным и комфортным.