Суд вынес приговоры участникам поджога вертолета в Новой Москве

От 12 с половиной до 18 лет лишения свободы получили пятеро фигурантов дела о поджоге вертолета в столичном аэропорту "Остафьево". Такое решение вынес Второй Западный военный окружной суд в Москве.

Исполнителей диверсии задержали еще год назад. Все они россияне, самый старший - 2002 года рождения. По материалам дела, члены группы действовали по заданию украинского куратора и незаконно пробрались на территорию аэропорта.

Вертолет Ка-32 Московского авиационного центра, который они подожгли, выгорел полностью. Ущерб составил 691 с половиной миллион рублей.