Огневой контроль установили российские военные над всеми возможными путями отхода группировки противника из Горналя Курской области. В Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре заблокированы сотни боевиков ВСУ.

Обстановку вокруг монастыря прокомментировали агентству ТАСС источники в силовых структурах. Как стало известно ранее, в монастыре блокированы не только украинские военные, но и наемники из Колумбии и других стран. По словам зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого, данные получены в результате перехвата переговоров.

Также стало известно, что с территории Горнальского монастыря пытаются сбежать бойцы элитной бригады ВСУ. Позиции самовольно покидают бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады – в то время как бывшие заключенные из состава бригады теробороны используются в качестве заградотрядов.