Вдова и любовница Паши Техника сцепились на публике из-за денег

Паша Техник умер 5 апреля в Таиланде. Похоронили рэпера на Николо-Архангельском кладбище. Кристина Лекси, которую называют последней любовью музыканта, на траурную церемонию не пришла. Зато у гроба лила слезы бывшая жена Паши Ева Карицкая. После панихиды дамы устроили публичный скандал.

Карицкая заявила, что на следующий день после похорон ее интимные фото слили в Сеть. При этом Ева пнула возлюбленную бывшего мужа, упомянув ее способ заработка.

"Была бы я эскортницей или снималась бы в порно, наверное, меня бы это не смущало. Но я в диком шоке и диком стыде. Это мое личное. Отстаньте от меня уже", — написала вдова Техника в своем Telegram-канале.

Кристина на это ответила, что Ева лукавит. "Фотки твои слили? Ты сама их продала!" — обратилась девушка к сопернице.

Более того Лекси заявила, что Карицкая не дежурила у больничной койки умирающего Техника, якобы и тут вдова недоговаривает. "В клинике могут подтвердить, кто находился с 8 утра до 9 вечера там, пока кто-то записывал фальшивые кружочки! Почему же первые три дня ты была не в клинике, а отдыхала в Дубае? Зная, что Паша под ИВЛ", — упрекнула Кристина бывшую жену Паши.

Когда же Карицкая сказала, что Лекси не внесла ни копейки на похороны Техника, Кристина взорвалась. Она в очень грубой форме попросила Еву прекратить лгать.