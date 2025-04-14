Трамп лишил грантов Гарвадский университет

Администрация Трампа наказала Гарвардский университет, который отказался выполнить список требований федерального правительства. Федеральные чиновники заявили, что заморозят многолетние гранты учебному заведению на сумму 2,2 миллиарда долларов, а также контракт на сумму 60 миллионов долларов.

Как пишет The New York Times, Гарвард в понедельник спровоцировал противостояние между федеральным правительством и самым богатым университетом страны. К вечеру против вмешательства администрации в сферу высшего образования выступили и другие университеты.

Администрация Трампа в пятницу потребовала от Гарварда ограничить влияние студентов и преподавателей на дела университета. Также университет обязали немедленно сообщать федеральным властям об иностранных студентах, которые нарушают правила поведения.

В Гарварде в ответ заявили, что ни одно правительство - независимо от того, какая партия находится у власти - не должно диктовать частным университетам, чему они могут обучать, кого нанимать на работу и в каких областях заниматься исследованиями. По данным издания, в Белом доме обсуждался вопрос о ликвидации одного из престижных университетов в рамках кампании по реформированию высшего образования.

Первой целью был намечен Колумбийский университет, затем предполагалось заняться другими членами Лиги Плюща, включая Гарвард. О замораживании финансирования заявили члены федеральной целевой группы по борьбе с антисемитизмом. Именно эта группа стоит за большей частью мер, направленных против школ.