Минюст России внес фонды Элтона Джона в список нежелательных организаций

Минюст России внес фонды британского музыканта Элтона Джона в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на российской территории. В списке - британский и американский Elton John AIDS Foundation* и британская организация Justice for Journalists Foundation.

Фонд Elton John AIDS Foundation* ранее попал в поле зрения генеральной прокуратуры. Надзорное ведомство приняло решение о признании его деятельности нежелательной на территории России. Отмечалось, что организация с начала СВО участвует в очернении России.

Генпрокуратура установила, что целью деятельности фонда является поддержка общественных объединений по профилактике и борьбе со СПИДом. Активность организации направлена на наиболее подверженные этому заболеванию группы - приверженцев ЛГБТ** и лиц с наркотической зависимостью.

* Признан в России нежелательной организацией.

**Движение признано экстремистским и запрещено в России