Отец Павел Островский рассказал, наступит ли конец света, если Благодатный огонь не сойдет

Столетиями в Иерусалиме накануне Пасхи сходит Благодатный огонь. Тысячи паломников каждый год приходят к храму Воскресения Христова, чтобы своими глазами увидеть чудо. В народе говорят, что когда огонь не сойдет, наступит апокалипсис.

Отец Павел Островский рассказал, так ли это на самом деле. По словам священника, это ложь. Более того, он отметил, что в христианском вероучении про схождение огня вообще ничего не сказано.

"Все заверения про конец света, если Благодатный огонь не сойдёт, противоречат Священному Писанию, где прямо сказано, что времена и сроки Господь положил Своей властью, люди не знают, когда это произойдёт. Для образованного христианина это просто ничего не значит", – заявил Островский в беседе с изданием "Абзац".

Напомним, что после Лазаревой субботы, 12 апреля, началась Страстная седмица — последняя неделя перед Пасхой. Светлое Христово Воскресение в 2025 году выпало на 20 апреля.