Путин оценил обновление систем ЖКХ

Более 600 миллиардов рублей направлено за последние шесть лет из федерального бюджета на развитие жилищно-коммунального хозяйства. Как сообщил президент России Владимир Путин, за это время модернизировано 3 655 различных объектов инфраструктуры и более 10 тысяч километров сетей.

Россияне должны четко понимать, как формируется плата за жилищные услуги. А также как и куда расходуются эти средства, включая сборы на капремонт, заявил глава государства на заседании Госсовета. Путин потребовал выработать четкие стандарты по содержанию и ремонту многоквартирных домов, которых в стране более 950 тысяч, сообщила пресс-служба Кремля.

По словам российского лидера, на широкое обновление систем ЖКХ до 2030 года потребуется не менее 4,5 триллиона рублей бюджетных и частных инвестиций. Путин подчеркнул, что надо выявлять зоны риска и предотвращать аварийные ситуации, а также обеспечить использование всех внутренних ресурсов и резервов отрасли.