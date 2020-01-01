Ивана Телегина ищут приставы из-за долга в 6 млн рублей

Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин развелись в 2020 году, но продолжают судиться из-за алиментов и совместного имущества. Спортсмен задолжал бывшей жене крупную сумму.

Как пишет Telegram-канал "Звездач", приставы разыскивают Телегина как злостного должника. От Никулинского районного суда пришел исполнительный лист на 5 миллионов 815 тысяч 131 рубль. При этом старая задолженность хоккеиста в 66 миллионов рублей, так и "висит" непогашенной.

Напомним, что на проигранные суды Телегин отвечает радикально. Так, в декабре 2024 года Иван запретил дочери выезжать за пределы России. Спортсмен говорит, что опасается, что бывшая жена увезет ребенка за границу. На деле же заботливый отец в очередной раз не дал дочери провести каникулы у моря.

Когда Таисия впервые узнала о запрете, у нее случилась истерика. Отец не посчитал нужным заранее объявить это, поэтому девочку просто развернули на границе, когда она с мамой проходила паспортный контроль перед вылетом в Турцию.