Путин на немецком пообещал российский паспорт гражданину Германии

Гражданин Германии обратился по-немецки к президенту России. Житель Доброграда Владимирской области во время расширенного заседания президиума Госсовета попросил Владимира Путина помочь с получением российского гражданства.

Переехавший из Германии в российский поселок Максим Житников начал разговор с президентом на немецком языке. Путин подтвердил, что понимает его и без перевода. Гражданин Германии пояснил, что хотел бы отказаться от паспорта ФРГ и получить российский. Однако у него проблемы с бумагами, сообщила пресс-служба Кремля.

"Давайте сделаем", - ответил Путин, добавив, что собеседники останутся на связи и проблема будет решена. Глава государства поинтересовался, где именно в Германии жил Житников. Максим рассказал, что из приехал Эссена - Северный Рейн-Вестфалия. Президент заметил, что район промышленный, хороший. Однако собеседник с Путиным не согласился – по его словам, хорошим район был раньше, но сейчас там все разрушено.