Зеленский обвинил Уиткоффа в превышении полномочий

Владимир Зеленский заявил, что спецпредставитель президента США выходит за рамки полномочий. Глава киевского режима считает, что Стивен Уиткофф обсуждает вопросы вне своей компетенции. Украинский лидер прокомментировал заявление Уиткоффа о приближающейся "мирной сделке" с Россией.

Уиткофф ранее, в эфире телеканала Fox News, заявил, что уже трижды встречался с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, переговоры позволили ему понять, что Путин хочет постоянного мира. При этом спецпосланник Трампа назвал центральным вопросом урегулирования конфликта "пять территорий" - добавив, что, кроме этого вопроса, Москва требует решения проблемы безопасности.

Упомянутые "пять территорий" - Крым, Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Зеленский заявил, что для Киева вопрос признания территорий российскими — это красные линии, передает "Страна.ua".