Российские синхронистки привезли с Кубка мира в Египте награды всех проб

Мамы с букетами цветов наперевес выстроились в шеренгу, папы репетируют поздравительные речи и разворачивают транспаранты. Как только спортсменки показываются из-за дверей, встречающие грянули в унисон. От песни органично перешли на речитатив.

Радушная встреча наших спортсменок, конечно, наделала шуму в аэрогавани. Что уж говорить о соперниках международных соревнований! Несмотря на высокий уровень и запредельную конкуренцию, россиянки, допущенные к турниру в нейтральном статусе под эгидой Международной федерации плавания, взяли два золота, серебро и бронзу.

У Майи Дорошко и Татьяны Гайдай - двойной дебют. Впервые дуэтом на международном старте и впервые на соревнованиях такого уровня. Программа наисложнейшая - называется "Индийский танец". Неполные три минуты сплава подводной аэробики, гимнастики, танца, синхронности насыщены трудновыполнимыми элементами. И это при том, что в паре девушки работают всего-то с декабря. Заслуженная победа с приличным отрывом от соперниц. Что в очередной раз подтверждает - российские синхронистки по-прежнему сильнейшие на планете. Вот только на церемонии награждения согласились с этим не все. Спортсменки с Украины, занявшие второе место, отказались пожать чемпионкам руки, проигнорировали общее фото и демонстративно ушли.

"Их поступок мы оцениваем как очередное проявление слабости. Слабости их тренерского состава, представителей. Наши девочки, как всегда, проявили мудрость", - отметил Радмир Габдуллин, генеральный секретарь Федерации водного спорта России.

Победа, говорят спортсменки, далась честно и очень непросто.

"Там был очень сильный ветер, был песок в воде - мы плохо видели. Еще нам не включили сразу музыку на хорошую громкость, поэтому была плохая слышимость музыки в начале. Потом все получилась", - рассказала Майя Дорошко.

Ветер буквально "сдул" одну из спортсменок во время исполнения фигуры. Из-за этого юниорская сборная завоевала серебро и бронзу по результатам технической группы и произвольной программы.

Второе золото России принес дуэт юниорок. Российские синхронистки Анастасия Сидорина и Вероника Соколова выиграли произвольную программу дуэтов и получили за выступление оценку в 256,0388 балла, оставив позади японок и испанок.

"Очень много команд, которые привезли свои первые команды - наших самых главных конкурентов. А мы в этой борьбе, выставив своих, можно сказать, птенчиков, юниоров, выстояли и показали достойный результат", - указала Светлана Ромашина, семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, 21-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы.

Россиян, рассказывают, принимали тепло. Встретили как давних друзей. Но без флага, гимна и родной речи было тоскливо.

Сборные команды выехали на Кубок мира в Египет после трехлетней изоляции. Как говорят спортсмены, "почувствовать" воду, то есть понять, как это состязаться по новыми правилами. А они изменились. Причем существенно. Тренеры не скрывают - некоторых нюансов не знали. Тем дороже нынешние достижения.

Уже завтра начнётся подготовка к чемпионату России. Следующий шаг - летний чемпионату мира по водным видам спорта, который пройдет в июле в Сингапуре. В сборной обещают сделать работу над ошибками и вернуть российских синхронисток на привычное чемпионское место.