Меган Маркл призналась, что оба ее ребенка от принца Гарри больны

В новом эпизоде личного подкаста Меган Маркл посетовала на тяжелую жизнь работающей матери. Герцогиня Сассекская призналась, что Арчи и Лилибет больны, а у нее нет времени, чтобы круглые сутки сидеть рядом с ними.

Жена принца Гарри рассказала, что очень тяжело совмещать карьеру с материнством. Но это могут понять лишь те, кто столкнулся с подобным. По словам Меган, самая большая проблема — это болезнь детей. Когда малыши чувствуют себя плохо, ей приходится разрываться, чтобы и добросовестно выполнять свою работу, и заботиться о наследниках.

"Мои дети прямо сейчас больны. У одного респираторно-синцитиальный вирус, у другого грипп А. Я слышу, как днем они топают своими ножками наверху. А ночью я сижу у их кроваток, наливаю сироп от кашля и протираю их спины", — сообщила Маркл.

Напомним, Меган Маркл родила от принца Гарри двоих детей — сына и дочь. Сейчас Арчи 5 лет, а Лилибет 3 года.