Московские судебные служащие почтили память героев ВОВ в Музее Победы

Работники судебной системы Москвы, Мосгорсуда и департамента по обеспечению деятельности мировых судей Москвы, а также их дети и представители старшего поколения почтили память героев Великой Отечественной войны в Музее Победы на Поклонной горе, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

"За два дня более 1,5 тыс. человек пришли в Музей Победы, чтобы отметить этот священный юбилей. Для почетных гостей была организована большая программа – экскурсии, возложение цветов, мультимедийные архивы. Собравшиеся почтили минутой молчания память тех, кто погиб на фронте, защищая Родину, и возложили цветы у монумента "Скорбящая мать" – собирательного образа всех женщин военного поколения, оплакивающих погибших мужей, детей, родителей", - сказали в пресс-службе.

Мировые судьи и сотрудники аппарата поделились с музеем более чем 50 личными историями, фотографиями из семейных альбомов и воспоминаниями о родственниках, которые в годы войны боролись с нацизмом. Их имена и судьбы сохранятся в цифровом архиве "Лица Победы".

Также для гостей музея провели специальную экскурсионную программу "Подвиг Народа".

"По следам предков они прошли путь от разрушенных стен Брестской крепости к теплушкам, в которых эвакуировали население, и военным госпиталям, исполнили песни военных лет, познакомились с оперативными сводками Советского информбюро, чтобы в конце выйти к ступеням Рейхстага и ощутить себя рядом с героями тех лет, водрузившими Знамя Победы", - уточнили в пресс-службе.

Завершилась экскурсия в Зале Славы, на мраморных пилонах которого выбиты имена 12 тысяч Героев Советского Союза и Героев России.