60-летняя Алена Апина появилась на красной дорожке без штанов

Заслуженная артистка России пришла на фестиваль "Удачные песни" в таком виде, что народ ахнул от восторга. Постройневшая Алена Апина дерзко заявила, что может себе это позволить.

60-летняя певица щеголяла на красной дорожке в сетчатых колготках, и кожаном боди с длинным рукавом. Дополнила соблазнительный образ Апина кожаными сапогами.

Журналисты не постеснялись спросить, почему артистка так откровенно нарядилась. Апина объяснила, что выбрала смелый образ, так как находится в отличной физической форме. Алена намеренно пришла без штанов, так как знала, что произведет фурор.

"Это отражение сиюминутного настроения. У меня много костюмов, один из них вот такой. Сегодня настроение вот такое. Чтобы вы поспрашивали и говорили: „А, ох!“. <…> Потому что я похудела, потому что прекрасно выгляжу, потому что, но много еще почему всякого разного. И если не сейчас, то когда?" — поделилась Апина с "Пятым каналом".

Исполнительница хита "Электричка" рассказала, как ей удалось привести себя в такую форму. Апина говорит, что отказалась от фастфуда и калорийных продуктов. Это позволило ей похудеть на 15 килограммов.