Фицо объявил о своем участии в параде Победы в Москве

Шантажом назвал предостережение главы евродипломатии Каи Каллас об участии в параде Победы Роберт Фицо. Премьер-министр Словакии заявил, что примет участие в параде 9 мая в Москве.

Кая Каллас ранее заявила, что Евросоюз не приветствует участие в параде Победы как членов ЕС, так и стран-кандидатов. Также не планируется участие в торжествах в российской столице с европейской стороны.

Фицо, комментируя заявление Каллас, подчеркнул, что является легитимным премьером суверенной Словакии. И никто не может ему приказывать, куда он не должен ездить. Словацкий премьер подчеркнул: он поедет в Москву, чтобы отдать дань уважения тысячам солдат Красной армии, которые погибли при освобождении Словакии, передает РИА Новости.