Три круга вокруг дома: жена странно себя ведет после освобождения Ефремова

Михаил Ефремов уже неделю дома в Москве. 9 апреля актер вышел на свободу из колонии в Белгородской области, где отбывал срок за смертельное ДТП.

В столице артиста встречала толпа журналистов, некоторые из них даже умудрились заглянуть в пакет, который Ефремову привезли из ресторана. Такое внимание Михаилу Олеговичу явно не нравилось. Он не мог выйти из квартиры, не нарвавшись на папарацци. Но за неделю актер и его семья придумали, как обхитрить всех.

Близкие Ефремова выходят из дома, смотрят нет ли поблизости "засады", и если все спокойно, то звонят актеру и сообщают, что он может отправляться по своим делам. Порой это выглядит очень странно. Например, жена Ефремова Софья Кругликова решила замаскироваться и притворилась, что разговаривает по телефону.

"Вышла, осмотрелась по сторонам и... "дала" три круга вокруг дома. Женщина ходила, делала вид, что говорит по телефону, а сама внимательно осматривалась по сторонам. Кругликова наконец-то заметила, что мы ее снимаем, набрала по телефону и передала мужу, чтобы не выходил: "Они тут!" А сама быстренько пошла к метро - пора на работу", — пишет "Комсомольская правда".

В итоге журналисты так и не дождались Ефремова. Зато пообщались с его соседями и выяснили, что актер планирует уехать из Москвы. Михаил Олегович хочет пожить на даче, пока не уляжется шумиха вокруг его освобождения.