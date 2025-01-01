Стало известно о состоянии раненых при атаке дронов ВСУ на Курск

Пострадавшие в результате атаки украинских беспилотников жители Курска получают всю необходимую медицинскую помощь. Один из раненых в тяжелом состоянии, трое – в состоянии средней тяжести, все они госпитализированы в Курскую областную многопрофильную клиническую больницу, сообщили в Федеральном центре медицины катастроф Минздрава России.

По данным центра, еще три человека получают амбулаторное лечение. Один человек погиб. Жители пострадавших домов размещены в развернутых на базе школ Курска пунктов временного размещения. Эвакуированы более 150 человек, на данный момент в ПВР остаются 44 жителя Курска. Организовано дежурство медицинских специалистов, сообщается в Telegram-канале ФЦМК.

15 апреля 2025 года киевский режим устроил массированную атаку беспилотников на Курск. В результате повреждены жилые дома и гараж станции скорой медицинской помощи. Пострадали восемь человек, один из них погиб. Повреждения получили 15 автомобилей.