Стало известно, сколько зарабатывает Галкин* на концертах в Европе

Признанный иноагентом Максим Галкин* зарабатывает на уехавших в Европу россиянах. Юморист колесит по городам и странам со своей авторской программой. В мае у мужа Аллы Пугачевой запланированы концерты в Германии.

Галкин* уже давно не собирает больших залов, его выступления проходят на маленьких площадках на полторы-две тысячи зрителей. Так, ближайшее выступление иноагента через неделю в Штутгарте в зале, вместимостью чуть более 2 тысяч зрителей. Послушать артиста можно минимум за 3600 рублей. При этом самый дорогой билет стоит 16700 рублей. Пока народ не спешит на концерт мужа Пугачевой, на сегодня не распродано около половины зала.

Всего в графике артиста 13 городов Германии. И ни в одном из них пока нет полностью заполненного зала.

Но даже при таких обстоятельствах Галкин* явно не бедствует. За гастрольный месяц зрители суммарно покупают билетов на почти 195 миллионов рублей. Разумеется, далеко не все деньги попадают в карман артисту. Расходы также включают в себя аренда зала, зарплата команды, охрана и другое. Но приличная часть из этого точно остается юмористу, пишет URA.Ru.

* признан Минюстом иностранным агентом