Белый дом уверен в желании России завершить конфликт на Украине

Дональд Трамп – так же, как спецпосланник президента США Стив Уиткофф - считает, что Россия хочет закончить конфликт на Украине. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Также, по словам официального представителя американской администрации, у России есть стимул прекратить этот конфликт. Это может быть экономическое партнерство с США. Однако, по словам Левитт, у Вашингтона есть условие – сначала в Белом доме хотят увидеть прекращение огня.

Американский лидер ранее выразил сомнения в компетентности главы киевского режима Владимира Зеленского. Дональд Трамп подчеркнул, что Зеленский и бывший американский лидер Джо Байден не должны были допустить конфликт на Украине, передает РИА Новости.