ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Донецк

Киевский режим обстрелял во вторник вечером ракетами Донецк. Атаку отразили силы противовоздушной обороны. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, мирная жительница ранена в результате падения фрагментов.

Как написал Пушилин в Telegram, ранения средней степени тяжести получила женщина 1948 года рождения. Также, по данным главы ДНР, ВСУ более 10 раз атаковали территорию республики, применив ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров. Нанесены удары боеприпасами кассетного типа, а также беспилотником.

В Никитовском районе Горловки в результате обстрела из ствольной артиллерии пострадал мужчина 1960 года рождения. Повреждения получил газопровод низкого давления в Ясиноватой. Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь.