Не бреется, под глазами синяки: вдовец Петр Чернышев сильно сдал

Анастасия Заворотнюк скончалась в конце мая прошлого года. Но ее семья до сих пор переживает утрату. Дочь постоянно обращается к актрисе со страниц своего блога, а муж чуть ли не каждый день ездит на кладбище.

Петр Чернышев пять лет заботился о больной раком жене. Фигурист окружил Заворотнюк любовью и до последнего был с нею рядом. Но это не лучшим образом сказалось на состоянии самого Петра. Смерть Анастасии стала настоящим горем для него. Хоть Чернышев и вернулся к работе, но выглядит он еще более изможденным, чем обычно.

Пользователи Сети, посмотревшие гала-концерт, посвященный юбилею Татьяны Навки, отметили, что фигурист кажется старше своих 54 лет. Чернышев еще сильнее похудел, а под глазами у него залегли синяки. Неопрятность его образу придает щетина, пишет Woman.ru.

Утешение Петр находит в дочери. Милу он часто берет на каток. Девочка смотрит, как тренируется папа и сама уже выходит на лед.