Силы ПВО уничтожили за ночь 26 дронов ВСУ над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракты на российской территории. Украинские дроны сбиты над шестью регионами, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа перехвачено и уничтожено над территорией Белгородской области. Четыре беспилотника сбили дежурные средства ПВО над Курской областью, по два – над Липецкой областью и Республикой Крым, один дрон ВСУ - над территорией Московского региона.

Еще девять украинских беспилотников уничтожено над Воронежской областью. Как сообщил в Telegram губернатор региона Александр Гусев, пострадавших и разрушений нет. Он предупредил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.