Госдеп США отменил финансирование белорусской оппозиции

Госдепартамент США объявил об отмене 139 "бесполезных" грантов зарубежным странам на сумму 215 миллионов долларов. Об этом во вторник, 15 апреля, сообщил департамент государственной эффективности США (DOGE) в соцсети X.

В том числе отменено финансирование проекта на 2,4 миллиона долларов по "реагированию на дезинформацию посредством креативного контента" в Белоруссии.

Под сокращение также попали гранты в Армении, Узбекистане, Киргизии, Молдавии и других странах. Самой крупной поддержки лишилась Великобритания — США отменили финансирование проекта по "разнообразию СМИ" на сумму 5,2 миллиона долларов.