В Госдуме предложили изменить расчёт компенсации семьям погибших военных

В Госдуму внесут законопроект, предлагающий не учитывать погибших военнослужащих в семье при определении размера компенсации. Об этом в среду, 16 апреля, сообщил Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По словам депутата, так родные военных смогут получать компенсации в повышенном размере. Он пояснил, что сейчас ежемесячные компенсации выплачиваются с учетом количества членов семьи, включая самого погибшего военнослужащего.

"Это явный законодательный пробел, поскольку размер выплаты, причитающийся членам семьи, в таком случае автоматически уменьшается", — отметил Нилов в своём Telegram-канале.