Мошенники начали обманывать россиян через фальшивые судебные иски

Стала известна новая схема мошенников в отношении россиян. Теперь аферисты пытаются обмануть людей при помощи поддельных судебных исков. Суть проста. Мошенники отправляют потенциальной жертве письмо с фальшивыми юридическими претензиями — таким образом они пытаются вызвать панику и заставить действовать опрометчиво.

Может быть и так, что эта схема усовершенствуется аферистами. Например, мошенники более качественно подделают официальные документы или даже целые сайты, передают "Известия".

"Не исключено применение дипфейков для имитации представителей власти или юристов, а также комбинирования различных методов социальной инженерии для усиления психологического давления на жертв", - отметила аналитик Марина Пробетс.

Ранее стало известно, что мошенники стали звонить гражданам от имени сотрудников Федеральной налоговой службы (ФНС). злоумышленники звонят под видом налоговиков и утверждают, что собеседник не подал сведения о доходах за прошлый год по форме 3-НДФЛ. Чтобы исправить оплошность, предлагают записаться на прием в ФНС, а для этого — сообщить либо паспортные данные, либо назвать индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН). МВД напоминает: нельзя раскрывать любые сведения о себе в телефонном разговоре с неизвестными.