Рубль в текущем году укрепился к доллару сильнее, чем другие валюты. Об этом сообщило во вторник издание Bloomberg. Причиной тому стала торговая война, которую Дональд Трамп начал против почти двухсот стран. Рушит Вашингтон и планы коллективного Запада по ещё большей демонизации Москвы.

О ситуации в мире с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Вениамин Попов, чрезвычайный и полномочный посол.

— Стив Уиткофф говорит: всё упирается в признание новых российских регионов. На украинском треке американцы, как бы им ни хотелось, никакого движения вперёд продемонстрировать не могут. Во что всё упирается? Действительно, в признание регионов? В позицию Европы? В несгибаемость Зеленского?

— Тут целый ряд факторов. Главное, что лёд тронулся. И мы всё-таки идём к тому, чтобы добиться действительно какого-то урегулирования. Мы чётко обозначили свои позиции. И что важно, Трамп действительно сказал: "А из-за чего началась война? Потому что НАТО расширялась на Восток. Это правда". Это очень важное признание. То есть мы всегда добивались, чтобы Украина была без ядерного статуса и так далее. И второе, Уиткофф очень близок к Трампу. Все-таки вместе 40 лет уже играют в гольф, вместе были застройщиками в каких-то, так сказать, деловых предприятиях. Поэтому он ему доверяет. И он, в общем-то, представитель по Ближнему Востоку, а уже трижды приезжал в Москву и встречался с Путиным. И он всё-таки умеет слушать и слышать, а это очень важно. И он сказал: действительно территориальный вопрос совершенно ясен, русские, что, отдадут эти территории?

А Трампу очень нужен успех. У него приближается уже 100 дней. Он уже много раз говорил: я за один день, я за 100 дней там все решу, если бы я был президентом, этой войны бы не было. Постоянно повторяет одно и то же. Ну надо же какие-то давать результаты. А результатов и особых достижений во внешней политике у него нет. Ни в Гренландии, ни в Канаде, ни в Мексике, ни там в других местах, которые он обещал, так сказать, быстро завоевать.

— Ещё конфликт с Китаем, конфликт с Ираном, который разрешится нескоро. То есть успехов у него действительно нет. Что он покажет на свои 100 дней? Ничего.

— Ещё тарифная война или торговая война со всем практически миром или половиной мира. И поэтому реальное, что он может сделать — добиться каких-то ощутимых результатов на украинском треке.