Всем приготовиться к войне!.. Клич кинули британцам: готовьтесь выживать! Россия готовит диверсии. Поэтому запасайтесь самым необходимым. Протянуть надо 72 часа - за три дня русские управятся.

Газеты пугают: Россия готовит диверсии на энергетических объектах. Обесточить Британию, погрузить Соединённое Королевство во тьму. Зачем русским это надо, не поясняют. Ну, русские же! Британцам дали отмашку: готовится к худшему. Запасаться водой, консервами, купить фонарик, приёмник и лекарства. Всё это поможет продержаться три дня. Почему три? И что дальше? И что в этой ситуации будет делать британская армия? Телеканалы уже обсуждают, что делает армия. Нет, не залегла на передовой, глядя в прицел на российские позиции. Военных бросили на уборку мусора и борьбу с полчищами крыс.

"В Бирмингеме ужасное положение дел, кризис общественного здравоохранения, крысы размером с кошек. Но армия здесь только для того, чтобы помочь с материально-техническим обеспечением?" - возмущаются в Британии.

Журналисты с удивлением обсуждают, как страна докатилась до жизни такой? Грызуны размером с кошку пугают граждан. Но подоплёка здесь иная. В Британии, которая рвётся поучаствовать в украинском конфликте, люди не очень довольны. Премьер рвётся поддерживать до конца клику Зеленского, а граждан больше волнуют горы мусора в городах, полчища грызунов и мигранты, от которых проходу нет.

"К какому числу, вы думаете, мы решим проблему с крысами, уменьшим их популяцию и вернём наши улицы в приличное состояние?" - задаются вопросами британцы.

Британская армия готовится, нет, не воевать за каждый километр украинской земли и не противостоять России. Армия должна держать в узде недовольных граждан. Которым надоело то, что люди в правительстве отправляют украинским проходимцам десятки миллионов фунтов. И объедают как крысы, собственное население. Политика тех, у кого в действительности всё не так как на самом деле.