Российские военные успешно атакуют врага, улучшают положение по переднему краю, занимая более выгодные рубежи на стратегически важных участках фронта.

На Харьковском направлении мощную огневую поддержку штурмовым отрядам обеспечили расчеты АГС "Пламя". Получив данные разведки о скоплении живой силы противника в лесополосе на линии боевого соприкосновения, гранатометчики малыми группами выдвинулись на позицию и нанесли по врагу точный удар, открыв передовым группам дорогу к дальнейшему наступлению.

Воздушное пространство держат под контролем зенитчики. Расчеты ЗРПК "Панцирь-С1" работают со 100-процентной результативностью. Вражескую цель, попавшую в зону их поражения, уничтожают практически моментально. На вооружении "Панциря" - двенадцать зенитных управляемых ракет и два спаренных автомата, вызывающих шквал огня из пяти тысяч выстрелов в минуту.

В Курской области неонацистов громит армейская авиация. Силами тактической группы вертолетов Ка-52, Ми-28 и Ми-8 уничтожены блиндажи и скопление боевой техники ВСУ. Работали парами по заданным координатам. После нанесения точного ракетного удара экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.