Герои СВО: Лейтенант Тымчук прицельным выстрелом уничтожил резервы противника

Гвардии младший лейтенант Павел Тымчук, командир боевой машины РСЗО, получил координаты сосредоточения техники и резервов боевиков, которые готовились к атаке. После удара реактивными снарядами противник понёс большие потери и отступил. А наши подразделения закрепились на новых рубежах.

Лейтенант Максим Миль, оператор БПЛА, несмотря на сложные погодные условия, вскрыл хорошо оборудованную позицию гаубицы западного производства. Передав координаты цели артиллеристам, Максим вёл корректировку огня. Техника и вражеский расчет были уничтожены.