Махачкала приходит в себя после страшного ливня: побит вековой рекорд

Столица Дагестана приходит в себя после мощного наводнения. В Махачкале полностью восстановлено электроснабжение. Накануне из-за ливня затопило подстанцию, без света оставались 25 тысяч человек.

Дождь шёл почти сутки. Как рассказал синоптик Евгений Тишковец, в Махачкале побит рекорд суточного максимума осадков, державшийся 114 лет. За минувшие сутки в Дагестане местами выпало 3,5 месячных нормы осадков. Город буквально ушел под воду. Ливневая канализация не справлялись с такими бурными потоками, движение оказалось парализовано, автомобили буквально плыли по улицам. Пешеходы пытались с наименьшими потерями преодолеть водную преграду.

Появился даже новый вид транспорта. У одной из школ детям пришлось преодолевать затопленный тротуар по забору.

А в горных районах республики местные жители оказались во власти снегопада. До сих пор закрыты несколько дорог, проезд к населенным пунктам расчищает спецтехника. Не исключен сход лавин.