"Кастинг Путина": противников продления военного положения в Раде записали в агенты Кремля

Сегодня в Верховной Раде запланировано голосование об очередном продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине.

Накануне Зеленский направил в парламент соответствующий законопроект. Если депутаты утвердят документ, то он вступит в силу девятого мая и будет пролонгирован уже в пятнадцатый раз.

Накануне этот вопрос вызвал споры в парламенте. Ряд народных избранников решили не голосовать и даже обвинили Зеленского в желании удержаться у власти любой ценой.

В свою очередь, спикер Рады заранее записал в агенты Москвы депутатов-противников продления военного положения в стране.

"Финальные результаты кастинга Путина в Раде можно будет увидеть среди тех, кто проголосует против продолжения военного положения", - написал Руслан Стефанчук в своих соцсетях.