Госдума рассмотрит увеличение выплат семьям погибших

Законопроект, увеличивающий ежемесячные выплаты семьям погибших военнослужащих, внесут на рассмотрение Госдумы. Авторы предлагают изменить систему расчета компенсации.

Инициаторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по социальной политике Ярославом Ниловым. В пояснительной записке к документу отмечено, что предлагается внести изменения в статью 3 федерального закона № 306-ФЗ.

Авторы поясняют, что сейчас сумму компенсации близким погибших бойцов рассчитывают, разделяя денежную выплату на общее количество членов семьи, включая и самого погибшего. Законопроект же предлагает исключить из учета умершего: это повысит выплату членам его семьи, передает РИА Новости.