Трамп подготовил сделку для более 70 стран мира: под ударом оказался Китай

США планируют убедить более 70 государств ограничить торговые связи с Китаем в обмен на снижение пошлин. В частности, президент Дональд Трамп хочет, чтобы другие страны запретили китайским компаниями базироваться на их территориях и поставлять через них свои товары.

Кроме того, Вашингтон настаивает, чтобы его торговые партнеры перестали "поглощать дешевые промышленные товары из Китая". За это США пообещают им снизить пошлины на импорт, передает The Wall Street Journal. Таким образом Китай оказывается под ударом.

Один из главных инициаторов этой идеи — министр финансов США Скотт Бессент.Сообщается, что глава Минфина уже представил план Дональду Трампу.

Тем временем Китай на фоне торговой войны с США ужесточил меры экспортного контроля. Они могут серьезно ударить не только по американской, но и по мировой промышленности. Пекин приостановил вывоз некоторых редкоземельных металлов и магнитов. Большая их часть производится только в КНР. Эти элементы критически важны для автомобильной, полупроводниковой и аэрокосмической сфер - без них невозможно собирать сложные электроприборы: от машин и беспилотников до роботов и ракет. Вывезти редкие металлы позволят лишь при наличии экспортных лицензий.

Сам Пекин не пострадает. Редкоземельные металлы и магниты - небольшая доля его экспорта.