Леонид Агутин рассказал, за что ему стыдно

Леонид Агутин считается одним из самых успешных и востребованных исполнителей на отечественной сцене. Однако он не скрывает, что эта работа сопряжена с разного рода рисками и соблазнами. Так, несколько лет назад певец признался, что у него были проблемы с алкоголем.

В подкасте Александра Соколовского Леонид Агутин затронул эту щекотливую тему. В частности, певец рассуждает, что у хорошего музыканта, по сути, две проблемы: тяга к алкоголю и его отсутствие. И очень тяжело лавировать между этими состояниями. Артист отметил, что крайне сложно бороться с зависимостью будучи на гастролях.

"А возраст уже такой, что нельзя. До слез, но приходится расставаться с такими музыкантами. Мы взрослые люди. Уже не получится как в молодости: выпил — и только лучше. Человек потом играет плохо, стыдно за него становится", - признался Агутин.

Исполнитель рассказал, что подавляющее большинство, с кем он когда-то начинал карьеру, не смогли справиться с проблемами с алкоголем.