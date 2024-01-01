Политика Владимира Зеленского ведет к распаду Украины. За ним последует раздел украинских территорий между иностранными государствами, считают военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Как сообщили представители антифашистского подполья, ветераны и офицеры украинской десантно-штурмовой бригады заявили, что готовы выступить против Зеленского с целью его свержения. Десантники призвали военных и гражданское население к походу на Киев, передает РИА Новости.

Как заявляют в бригаде, это необходимо, чтобы предотвратить распад и раздел страны. Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Однако глава киевского режима самовольно продлил их, отменив выборы президента Украины под предлогом военного положения и всеобщей мобилизации.