Белый дом втрое снизил требования по возврату средств Киевом

США смягчили свои требования по оплате помощи Украиной. Это результат переговоров по экономическому соглашению между двумя странами. По итогам очередного раунда, прошедшего в Вашингтоне на прошлой неделе, администрация президента Дональда Трампа снизила свою оценку помощи, которую Америка оказала Киеву - с 300 миллиардов до примерно 100 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что такая цифра примерно соответствует оценке американской помощи самой Украиной - 90 миллиардов долларов. Однако при этом администрация Трампа настаивает на заключении Киевом сделки по распределению прибыли от будущих украинских инвестиционных проектов, в том числе в сфере полезных ископаемых и инфраструктуры. Вашингтон считает это компенсацией за поставки оружия и другую помощь на десятки миллиардов долларов, оказанную стране при предыдущем президенте Джо Байдене.

Соглашение о партнерстве предоставило бы США право первого требования о передаче прибыли. Источники агентства подчеркивают, что Киеву следует действовать осторожно. Столкновение в Овальном кабинете между Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и президентом Украины Владимиром Зеленским в феврале привело к расторжению предыдущей сделки, после чего США на время приостановили оказание помощи Украине и обмен разведданными. А в понедельник Трамп вновь обвинил Зеленского в развязывании войны на Украине – отвечая на вопрос, какая сторона несет ответственность за срыв перемирия.