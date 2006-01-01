Могила звезды сказок Алексея Катышева оказалась совершенно заброшена

Актер Алексей катышев прославился благодаря таким сказкам как "Огонь, вода и… медные трубы" и "Варвара-краса, длинная коса". Артист умер в 2006 году. Ходили слухи, что под конец жизни он стал чуть ли не бомжом.

В новом выпуске шоу Андрея Малахова показали кадры с Ялтинского кладбища, где обнаружили могилу артиста. Участок оказался совершенно заброшен.

Примечательно, что у Катышева осталось три дочери. В программе одна из них объяснила, почему на протяжении почти двух десятков лет ни ей, ни сестрам не удалось позаботиться о могиле именитого отца. В частности, она опровергла слухи о том, что якобы мать выгнала его из дома. По словам дочери, Катышев ушел из семьи, потому что встретил другую женщину, с которой стал выпивать. Она подчеркнула, что они до последнего оставались на связи и поддерживали отца, когда он остался без денег.

Однако Яна Катышева призналась, что содержать могилу ни у нее, ни у сестер нет возможности. В телестудии она попросила помощи в урегулировании этого вопроса. Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина, возмутилась из-за того, что участок, на котором захоронен прославленный артист, в таком жутком состоянии. Она отметила, что дело не в деньгах: убрать траву можно бесплатно, а распечатать фотографию покойного стоит копейки.

"Мы все ответственны за своих родственников, мы должны содержать их могилы, — и это должно продолжать поколение, понимаете?" - заявила Поргина.

Тогда владелец камнеобрабатывающего завода Алексей Клячин, создавший памятники для актрисы Людмилы Глазовой и поэта Михаила Рябинина, предложил свою помощь в установке памятника на могиле Алексея Катышева.