ФСБ задержала жителя ЛНР за подготовку покушения на депутата

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили покушение на депутата парламента Луганской народной республики. Задержан местный житель, причастный к организации теракта.

Как сообщили в УФСБ России по ЛНР, житель Луганска сотрудничал с украинской разведкой, он прошел несколько этапов обучения диверсионной деятельности. По заданию кураторов он оборудовал тайники с взрывчаткой и взрывными устройствами, которые планировалось использовать в терактах на территории ЛНР.

По данным следствия, злоумышленник получил задание от украинской спецслужбы: покушение на депутата народного совета Луганской Народной Республики. Преступник извлек из схрона взрывчатые вещества и компоненты для изготовления взрывного устройства, после чего его задержали сотрудники УФСБ, передает ТВЦ.