Собянин: Фестиваль "Пасхальный дар" пройдет с 19 по 30 апреля

Научиться печь куличи, принять участие в росписи арт-объектов или создать уникальные сувениры. В Москве с 19 по 30 апреля пройдёт десятый юбилейный фестиваль "Пасхальный дар". Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, в эти дни запланированы около полутора тысяч творческих и кулинарных мастер-классов для детей и взрослых.

Гостей будут ждать на территориях храмов и фестивальных площадках по всему городу. Особое внимание организаторы уделят добрым делам. Так, можно будет приобрести товары, представленные некоммерческими организациями, тем самым поддержать их подопечных. Для желающих передать подарки участникам спецоперации и детям из новых регионов будут работать "Домики добра" акции "Москва помогает".

В рамках проекта "Четвероногий друг" гостям фестиваля предложат выбрать себе питомца или купить еду и лекарства животным из приютов.

