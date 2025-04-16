На днях Владимир Зеленский пригласил европейских лидеров на 9 мая в Киев. Президент Украины заявил, что эта встреча должна стать "демонстрацией дипломатической силы на фоне ежегодного военного парада в Москве".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это "театром абсурда". Дело в том, что из-за разницы во времени подписание акта о капитуляции Германии в 1945 году пришлось на 8 мая в странах Западной Европы, а в России - на 9 мая. При этом пару лет назад Зеленский подписал закон о переносе празднования Дня Победы с 9 на 8 мая.

"Ведь этот же самый режим, этот же самый Зеленский на всех парусах отказывался от 9 мая, отказывался, маргинализировал эту священную дату, придумал истории, ассоциировался с тем, как в Европе, как они говорят, как вот в той самой Западной Европе должно это праздноваться. И на всех парусах шел по направлению именно 8 мая", - высказалась Захарова в эфире радио Sputnik.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что примет участие в параде 9 мая в Москве. Он подчеркнул, что поедет в столицу России, чтобы отдать дань уважения тысячам солдат Красной армии, которые погибли при освобождении Словакии.

К слову, столичные музеи откроют в апреле более 50 экспозиций, приуроченных к 80-летию Победы. Так, экспозиция в галерее "Богородское", отражающая разные стороны жизни в 1940-е годы, уже открыта. Как и выставка Дарвиновского музея, знакомящая с историями ученых-фронтовиков.

С 17 и 18 апреля Государственный музей обороны Москвы приглашает соответственно на выставку живописи и проект, посвященный городам-героям. А в Музее Николая Островского с 22 апреля экскурсоводы расскажут о деятельности названного в честь писателя партизанского отряда.

С 25 апреля в парке "Зарядье" будут показывать такие интересные экспонаты, как оружие Героя Советского Союза Михаила Егорова и оплавленные кирпичи Брестской крепости. В конце апреля – начале мая крупный исторический проект запустят на бульварах и улицах Москвы.