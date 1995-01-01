Синоптики пообещали москвичам "июльскую Пасху"

Погода на Пасху в Москве может побить рекорд 30-летней давности. В 1995 году 20 апреля воздух в столице прогрелся до плюс 24 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По данным синоптика, москвичей ожидает "июльская Пасха" - Воскресенье Христово будет одним из самых теплых в метеоистории. 20 апреля температура воздуха в Москве повысится до плюс 22 - плюс 24 градусов. Это соответствует климатической норме июля: средняя температура летнего месяца - плюс 23,1 градуса.

По метеостатистике, 20 апреля опорная метеостанция ВДНХ за последние 77 лет фиксировала 20-градусное тепло только пять раз, отметил метеоролог. По его данным, выше этой отметки столбики теромометров поднимались в 1950, 1995, 1999, 2000 и в 2014 годах.