Жители Абхазии получат российские права

Россия начала выдавать водительские удостоверения по упрощенной схеме жителям Абхазии, имеющим также гражданство нашей страны. Соответствующий порядок установлен указом Владимира Путина.

Процедура абсолютно бесплатна. Пересдача экзаменов не требуется, как необязательно и предоставление медицинской справки. Получить права можно во временном подразделении ГАИ Сухума, в котором прием граждан осуществляют сотрудники Госавтоинспекции МВД России.

Кроме того документ выдадут во всех административных центрах регионов нашей страны.

"Для получения российского водительского удостоверения необходим паспорт гражданина РФ, либо вид на жительство, паспорт гражданина Республики Абхазия, действующее водит. удостоверение. Для получения водительского удостоверения необходимо обратиться в Управление Госавтоинспекции по Республике Абхазия в городе Сухум. И ещё раз обращаем внимание, что вся процедура является бесплатной", — рассказал Алексей Польщиков, старший госинспектор безопасности дорожного движения МРЭО №14 госавтоинспекции ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.