"Родина зовет": в российских регионах растет число контрактников

Подготовка бойцов, операторов дронов и медиков по самым высоким стандартам. В российских регионах растёт число добровольцев, желающих поступить на военную службу по контракту и защищать Родину. Специалисты из элитных подразделений помогут выбрать профессию и обучат самым необходимым навыкам.

Сегодня Василий Алексеев подписывает свой первый контракт с Министерством обороны. Будущему бойцу 27 лет. На "гражданке" он был медбратом, работал в реанимации Боткинской больницы, имел дело с крайне тяжелыми пациентами. Свой профессиональный опыт хочет применить и в зоне СВО.

"Ты живешь, у тебя все есть, все хорошо, а у кого-то всего этого нет, у кого-то гремят взрывы, поэтому я решил для себя не просто так со стороны телевизора посмотреть на это все, а собственными глазами увидеть. И я в качестве медицинского работника еду, буду оказывать всю необходимую помощь и военным, и гражданским", - говорит Алексеев.

К этому пункту отбора контрактников в Московской области ежедневно приходят десятки добровольцев. Это люди разных возрастов и профессий. Главное, что у всех без исключения на первом месте - желание помочь своей стране: "Родина зовет, душа лежит. Из-за этого пошел на контракт".

У некоторых за плечами уже есть серьезный опыт участия в боевых действиях, а многие прошли только срочную службу, но решили снова вернуться в Вооруженные силы.

"С детства еще мечтал поступить в ВДВ, пойти по контракту, и после срочной службы я год поработал и было ощущение, что чего-то не хватает, адреналина, возможно, или еще чего-то. И начал интересоваться, как попасть сюда, и пошел добровольцем", - говорит Дмитрий Константинов, контрактник.

За несколько часов добровольцы оформляют необходимые документы, и проходят медицинскую комиссию. Здесь же помогают определиться с будущей воинской профессией и также проводят подготовку по базовым дисциплинам, это так называемый вводный курс.

"На то время пока кандидаты оформляются на военную службу по контракту, граждане получают опять же первоначальные навыки, которые им пригодятся в дальнейшем при прохождении службы", - говорит Георгий Смирнов, лейтенант, офицер по тестированию военно-профессиональной ориентации пункта отбора на военную службу по контракту.

Инструкторы с боевым опытом показывают, как правильно обращаться с оружием, как его разбирать и собирать. И самое важное: объясняют, что делать в случае пулевого или осколочного ранения. А на импровизированном полигоне даже обучают азам штурма укрепрайонов, окопов, траншей. На небольшом полигоне новобранцев учат, как действовать в составе подразделений. Здесь они захватывают технику, позиции противника, а также эвакуируют раненных сослуживцев. Впрочем, это только первый этап в подготовке защитников Родины. Основные навыки они будут оттачивать уже на полигонах, куда отправятся через несколько дней.

Государство активно поддерживает добровольцев. Помимо регулярной зарплаты, военнослужащие при заключении контракта получают единовременные выплаты: президентскую в размере 400 тысяч рублей и региональную. В Москве бойцам положена дополнительная выплата в 1900 тысяч рублей.