"Салют Победы": В Никитском ботаническом саду в Крыму начался парад тюльпанов

Яркие, почти светящиеся искры, шары и свечи. Тюльпаны самых разных форм, покачиваясь на ветру, оставляют узорчатый шлейф, словно сотни залпов фейерверков. Целая россыпь цветных огней.

Очередной парад тюльпанов посвящен 80-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Выставка так и называется – "Салют Победы". И даже погода подходящая, плотный туман, словно дымка после орудийного залпа. Пейзаж, достойный кисти художника.

Это самая большая экспозиция за всю историю выставки - 110000 цветов. В парадном строю 158 сортов. В этом году рекордное количество новичков.

"Например, сорт с голубоватой окраской, которая у тюльпанов в принципе чисто голубой нет, а голубоватая в оттенках встречается редко. Есть сорта из зеленоцветковых, это один из самых малочисленных классов, которые существуют", - рассказывает Вера Зыкова, заведующая лабораторией цветоводства НБС-ННЦ.

Бахромчатые и лилиецветные, махровые и попугайные, есть даже хамелеоны - тюльпаны, у которых бутон в процессе созревания меняет окраску. Но больше всех удивляют пестрые экземпляры.

"Это сорт "Флоренция", он относится к классу "триумф", которые наиболее популярны и имеют интересную желто-красную окраску. Сорта класса "триумф" часто двухцветные", - говорит Светлана Плугатарь, ведущий научный сотрудник НБС-ННЦ.

Сейчас в самой красе тюльпаны иностранной селекции. Это ранние сорта, которые раскрываются первыми.

Крымские сорта, выведенные для наших более холодных просторов, появятся через две недели. Такое многообразие позволит сохранить красочный цветочный ковёр до 9 мая.