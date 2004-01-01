Певица Валерия завизжала и запрыгала на месте, увидев положительный тест на беременность

Певица Валерия и Иосиф Пригожин вместе с 2004 года. Пара не скрывает, что мечтала об общих детях, однако этому так и не суждено было случиться. Зато и певица и продюсер невероятно счастливы нянчиться с внуками. Отметим, что у Пригожина есть внук Даниэль от дочери Данаи, а у Валерии подрастает четырехлетняя внучка Селин от сына Арсения.

А недавно артистка узнала, что станет бабушкой во второй раз. У супруги Арсения Лианы будет сын. Совсем скоро ей рожать. Однако лишь сейчас в своем официальном телеграм-канале она опубликовала видео, на котором запечатлела момент, когда Валерия и Иосиф Пригожин узнают, что Лиана ждет второго ребенка. Лиана и Арсений придумали для них сюрприз.

"Мы сказали, что Селин сделала им открытку, и подарили ее, в ракушке лежал тест", - пояснила Лиана.

На видео хорошо видно, как раскрывшая открытку Валерия увидела положительный тест на беременность и все поняла. Певица завизжала и запрыгала на месте от радости. А вот продюсер, стоявший рядом, не сразу понял причину ее веселья. Когда же ему объяснили, что происходит, Иосиф Пригожин вслед за Валерией бросился обнимать и поздравлять Лиану и Арсения.